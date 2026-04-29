Si apre domani con tre gare in contemporanea il Torneo Manlio Selis. La 29ª edizione della manifestazione di calcio giovanile riservata agli Under 14 verrà inaugurata alle 15.15 dalle partite Torino-Spes Montesacro per il girone C, che andrà in scena al Geovillage di Olbia, Latina-Emanuele Troise per il girone F (a Calangianus) e Chisola Futura Sales per il girone I (Budoni).

In campo a seguire le altre prime gare degli altri gironi, tra cui le sfide tra Torres e Milton Magic, per il girone H, alle 16.45 a Loiri Porto San Paolo, e tra Cagliari e Club Olimpico Romano, per il girone G, alle 17.45 al Signora Chiara di Calangianus. I campioni in carica del Flamengo, inseriti nel girone B, debutteranno invece alle 18.30 contro la Cosmo Sassari allo stadio Santa Vittoria di Telti.

La fase a gironi verrà completata venerdì tra mattina e pomeriggio, per un totale di 40 incontri, e sabato mattina toccherà agli ottavi di finale, che coinvolgeranno le prime classificate di ogni girone insieme alle migliori sei.

Quarti in programma sabato pomeriggio tra Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Geovillage e Budoni, semifinali domenica alle 10 a Golfo Aranci e Budoni e finalissima alle 17 allo stadio Bruno Nespoli di Olbia.

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