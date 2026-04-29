Oristano, scende dal bus e viene travolta da un'auto sulle strisce: grave una 35enneLa donna portata in ospedale in codice rosso: un automobilista si è fermato per farla passare, ma ne è arrivato un altro in corsia di sorpasso, impatto molto violento
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Una donna è stata travolta da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Cagliari. La 35enne, originaria di Bauladu, è stata trasferita in ospedale in codice rosso.
Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla polizia locale, la donna era appena scesa da un autobus e stava attraversando sulle strisce pedonali. Un automobilista si è fermato per farla attraversare, ma proprio in quel momento nella corsia di sorpasso è sopraggiunta una Volvo, condotta da un oristanese, che l’ha travolta.
L’impatto è stato violento, la donna è stata scaraventata sull’asfalto. Immediati i soccorsi del 118 e il trasferimento in ospedale.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale.