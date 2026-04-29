Sia nel girone F, che in quello H, della Seconda Categoria, nell'ultima gara di campionato; sono stati espressi i verdetti definitivi: questi riguardano sia la promozione diretta, che i playoff ed i playout. In quello formato da formazioni, da noi ribattezzato " Anglogallurese", in quanto formato da squadre di centri sia dell'Anglona che della Gallura, quello F, a coronare il sogno di approdare in Prima Categoria, é stato l'Atletico Castelsardo. L'obbiettivo é stato centrato al termine di 90' al cardiopalmo,in una gara da autentica tripla: i Castellanesi si presentavano al confronto da secondi in classifica con 55 punti; mentre i loro avversari, l'Ottava (56), al calcio d'inizio , al Comunale di Castelsardo, ne vantavano , da primi della classe, uno in più. Un duello avvincente e combattuto che alla fine ha inconorato vincitore l'undici guidato da Antonio Sechi, e con i Sassaresi che andranno a giocarsi i playoff. Per quanto riguarda invece, i play out, le candidate sono Tzaramonte e Viddalbese. Nel pieno rispetto degli equilibri in classifica, che hanno preceduto l'ultima giornata, a tagliare il traguardo promozione nel girone H , é stato il Tavolara, completando il percorso senza subire sconfitte, ma superato in tema di gol realizzati (101) , da quel Golfo Aranci (105) , che da secondo vola ai playoff. A cercare di conservare il posto nella categoria saranno invece : Loiri e Budonese. In chiusura ci sia concessa una personale riflessione sulla foto a corredo dell'articolo: " Un immagine senza tempo , che vede i tifosi assiepati dietro la rete di recinzione, a ridosso del terreno di gioco, festeggiare con i loro " eroi". Un vero e propio Manifesto - Simbolo, del calcio dilettantistico.

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