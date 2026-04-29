Sarà Li Punti-Stintino il playout che deciderà l’ultima retrocessione dal girone B di Promozione. L’ultimo verdetto stagionale è arrivato nell’ultima giornata disputata sabato, che ha definito il quadro completo.

Si salvano Macomerese e Bosa, entrambe vittoriose nell’ultima e decisiva uscita stagionale. La squadra di Massimo Altarozzi si è imposta sul campo del Coghinas, mentre il Bosa di Tore Carboni ha avuto la meglio sull’Ozierese. Li Punti e Stintino, pur vincendo rispettivamente a Luogosanto e sul campo del Campanedda, non sono riuscite a evitare lo spareggio: le due formazioni si giocheranno la salvezza in un playout che si preannuncia equilibrato e combattuto.

Gli altri verdetti erano già stati scritti nelle settimane precedenti. Su tutti, domina la stagione straordinaria dell’Alghero, padrone assoluto del torneo dall’inizio alla fine, capace di non lasciare mai spazio alle avversarie nella corsa al titolo. Sabato gli uomini di Mauro Giorico hanno conquistato la trentesima vittoria stagionale espugnando il campo del Bonorva, seconda forza del campionato e prossima protagonista dei playoff, che ha chiuso a venti punti di distanza dalla vetta nonostante una stagione più che positiva.

I numeri della capolista sono semplicemente impressionanti e destinati a entrare nella storia della categoria. Novantaquattro punti, zero sconfitte, 108 reti realizzate e sole 25 subite, con appena quattro pareggi all’attivo in tutta la stagione. Una marcia quasi perfetta, certificata da una media di 2,76 punti a partita che vale un nuovo record assoluto per la Promozione nell’era dei tre punti a vittoria. Abbattuto il precedente primato, che apparteneva al Samassi della stagione 2011/2012, capace all’epoca di totalizzare 79 punti in 30 gare con una media di 2,63 a partita.

In coda, avevano già abbandonato la categoria Atletico Bono, Ghilarza e Tuttavista.

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