Domenica di ciclismo MTB sulla riviera del corallo. Alessio Fois (Arkitano MTB Club) ha vinto la terza prova della Sardinia Cup 2026 — la Gran Fondo del Leone Point di Alghero — completando i 44 km in 1h55'09". È la sua seconda vittoria nel circuito dopo Pau, e rafforza il comando della classifica generale davanti al compagno Marco Serpi, vincitore della prima prova Le Tre Caserme.

La sorpresa di giornata è il sesto posto di Luca Dessì (Karel Sport), ex campione regionale di ritorno dopo un periodo difficile. «Bellissima gara. Sto ritrovando le gambe giuste. Questo sesto posto vale oro per me. Sono contento».

Tra i Master M5, vince Giorgio Atzeni (S.C. Cagliari), bravo a precedere Alessandro Saddi (Aquascan Bike ASD) in un bel duello di categoria. «Sono soddisfatto», dice Saddi, «un secondo posto strappato fino all'ultimo. Atzeni è stato più forte oggi».

In campo femminile vince Raffaela Saravo (Olmedo Bikers) davanti a Erika Pinna (Arkitano MTB Club).

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