Lorenzo Carboni ripescato nell'Atp Challenger 175 di Cagliari.

Il tennista algherese è stato sorteggiato come lucky loser e sostituirà in tabellone il giapponese Rei Sakamoto, che dopo aver superato ieri le qualificazioni, questa mattina ha dato forfait per un problema alla spalla destra.

Carboni scenderà in campo oggi, per il primo turno del main draw, contro la wild card Gianluca Cadenasso (terzo incontro in programma sul Campo 14).

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