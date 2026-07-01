Dopo un anno di pausa, il Playground Festival è pronto a tornare a San Sperate. Dall’8 all’11 luglio il Giardino Megalitico ospiterà una nuova edizione della manifestazione, diventata negli anni uno degli appuntamenti di riferimento per gli appassionati di basket 3 contro 3 in Sardegna.

L’evento riparte dai numeri dell’ultima edizione disputata, quella del 2024, che aveva richiamato 65 squadre distribuite su tre campi di gioco e quattro giornate di gare. «Abbiamo raggiunto un livello di partecipazione mai visto prima», sottolinea il presidente dell’associazione organizzatrice, Fabio Casti.

Il torneo di basket 3 contro 3 rappresenterà ancora una volta il cuore della manifestazione, ma il programma sarà arricchito da numerosi eventi collaterali. In calendario sono previsti il Dunk Contest con specialisti italiani ed europei delle schiacciate, esibizioni di danza e musica hip hop, freestyle, oltre alle tradizionali gare di tiro da tre punti, skill challenge e sfide uno contro uno.

Il festival coinvolgerà tutte le fasce d’età, dagli Under 14 fino agli Over, senza dimenticare il minibasket, i tornei amatoriali, le categorie femminili e le Special Olympics. Accanto all’attività sportiva saranno allestite anche un’area ristoro e uno spazio dedicato all’intrattenimento, con giochi e attività pensate per partecipanti e pubblico.

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