Appena realizzate e già allagate sotto il primo acquazzone.

Non si placa la polemica sulle piste ciclabili in via Pergolesi, a Cagliari, finite al centro della protesta innescata dall’opposizione in Consiglio comunale, che si è schierata accanto ai negozianti della zona.

«Qualche settimana fa ho sollevato in Consiglio comunale il tema delle caditoie che sono state parzialmente riempite durante il cantiere», accusa Roberto Mura (Alleanza Sardegna), «iggi, alla prima pioggia, le caditoie e il sistema di deflusso delle acque piovane rispondono così».

A corredo la foto di una grande pozzanghera sulla porzione di carreggiata riservata alle biciclette: «Ennesimo sopruso nei confronti dei cittadini e delle attività produttive della zona», conclude Mura.

(Unioneonline/E.Fr.)

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