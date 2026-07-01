Tommaso “Tommy” Marino è sbarcato a Cagliari, ed è tra i protagonisti del Basketball City Camp in corso in questi giorni negli impianti del Convitto Nazionale. L’ex giocatore professionista, oggi volto noto della divulgazione cestistica sul web e commentatore delle partite Nba su Prime Video, sta guidando la prima settimana di attività del camp organizzato dal Comitato Regionale Sardegna delle Polisportive Giovanili Salesiane.

Cresciuto nella Mens Sana Siena e protagonista per molti anni tra Serie A2 e B Nazionale, Marino sta lavorando con i ragazzi e le ragazze iscritti al camp sui fondamentali offensivi, letture individuali e aspetti legati alla leadership in campo.

Il Basketball City Camp, rivolto ad atleti e atlete nati tra il 2008 e il 2016, proseguirà fino al 10 luglio. Terminata la settimana con Marino, il testimone passerà a Edoardo Casalone, assistant coach dell’Asvel Villeurbanne ed ex Dinamo Sassari, che tornerà a Cagliari insieme a Karim Atamna per la seconda parte del programma tecnico. Tra gli ospiti annunciati della manifestazione ci sarà anche l'ex Ct della Nazionale Meo Sacchetti.

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