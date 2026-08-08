I consigli e gli strali di una mamma sarda indirizzati a chi abbandona i rifiuti.

Nemmeno 40 secondi di video, quelli realizzati dall’influencer e comico Dany Cabras, per mandare un messaggio chiaro: la Sardegna non deve essere sporcata.

Cabras, nei panni della ormai celebre madre, è intento a raccogliere immondizia abbandonata tra i cespugli: inciviltà con vista su un panorama mozzafiato. Uno scenario purtroppo frequente nell’Isola.

Il reel come spesso succede ha riscosso un enorme successo. E tra linguaggio (molto) diretto e un paio di mutande riciclato per il figlio Daniele (Cabras), il messaggio arriva dritto. E i destinatari sono «sardi e continentali, la cosa non cambia: devi avere rispetto».

(Unioneonline/E.Fr.)

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