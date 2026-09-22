La corsa dell’assessora alla Cultura Carlotta Scema con in mano la coppa dei secondi classificati diventa quasi una fotografia della giornata: esulta e corre verso la Compagnia Balestrieri Iglesienti, mentre Iglesias si appresta a ricevere il trofeo per il secondo posto. Un piazzamento che arriva al termine di una sfida combattuta fino all’ultimo punto e che consegna alla Compagnia Balestrieri Iglesienti il titolo di vice campione d’Italia.

Si è conclusa così, domenica scorsa, la 40esima edizione del Campionato italiano di Tiro con la balestra antica da banco, manifestazione organizzata dalla Compagnia Balestrieri Iglesienti con il supporto e la collaborazione dell’assessorato ai Grandi eventi del Comune di Iglesias. Nella cornice dello stadio Monteponi, allestito per l’occasione e gremito di pubblico, si sono affrontate undici compagnie di balestrieri provenienti da diverse località italiane. Oltre ai padroni di casa, erano presenti le formazioni di Amelia, Assisi, Chioggia, Pisa, Lucca con le Contrade San Paolino, Ventimiglia, Montefalco, Terra del Sole, Gualdo Tadino e Prarostino, per un totali di 132 balestrieri impegnati nella competizione, in una gara particolarmente combattuta e incerta sino alla fine.

Amelia, la città vincitrice

Nel tiro a squadre, a conquistare il titolo italiano è stata la Compagnia Balestrieri Città di Amelia, con 320 punti. Iglesias ha chiuso al secondo posto con 316 punti, appena quattro lunghezze dalla vetta. Sul terzo gradino del podio si è piazzata l’associazione Contrade San Paolino di Lucca, con 311 punti.

Un risultato accolto con entusiasmo dal pubblico presente sugli spalti del Monteponi, che per tutta la durata della manifestazione ha seguito e sostenuto la squadra iglesiente, festeggiandone il piazzamento.

La competizione ha previsto anche il tiro singolo al Corniolo, o Tasso, bersaglio nel quale si sono conficcate complessivamente 132 frecce. A conquistare il titolo di campionessa d’Italia è stata Elisa Guglielmone, della Compagnia Balestrieri di Roccapiatta (Prarostino). Secondo posto per Mauro Giusti dell’Associazione Contrade San Paolino di Lucca, mentre la terza posizione è andata a Stefano Bonelli della Compagnia Balestrieri di Ventimiglia.

Le premiazioni

Al termine delle gare, le autorità pubbliche presenti e il presidente nazionale della Lega italiana del tiro alla balestra (Litab) hanno proceduto alla premiazione dei vincitori. Quella di Iglesias è stata un’edizione particolarmente significativa anche per la ricorrenza che ha accompagnato il campionato: il 40esimo Campionato Italiano si è infatti svolto nello stesso anno dei festeggiamenti per i 40 anni dalla fondazione della Litab. Una doppia celebrazione, per la città medievale, che ha trasformato la manifestazione in un appuntamento ancora più sentito per il movimento della balestra italiana. E per Iglesias, il secondo posto conquistato a soli quattro punti da Amelia, rappresenta il risultato sportivo al centro dei festeggiamenti: «Dopo una preparazione lunga e complessa come quella necessaria per organizzare il Campionato Italiano, vivere questa giornata è stata un’emozione unica e indimenticabile – è il commento di Mauro Cicilloni, presidente della Società dei quartieri di Iglesias -. Dopo 25 anni di appartenenza alla Litab, salire per la prima volta sul podio, sfiorando il successo e conquistando il titolo di vicecampioni d’Italia proprio a Iglesias, è stata una gioia indescrivibile. Voglio ringraziare tutti i ragazzi che, con impegno, passione e determinazione, hanno contribuito alla riuscita della manifestazione. Questo risultato è anche merito del loro lavoro e del loro entusiasmo».

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