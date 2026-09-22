Dopo la canonica attesa di un anno, la Sardegna è pronta ad accogliere nuovamente l’Olbia Challenger. Il torneo Atp di categoria 125 organizzato da Mef Tennis Events insieme al Tc Terranova festeggerà da domenica 11 a domenica 18 ottobre la sua quarta edizione, forte di una entry list che conta quattro Top 100, in attesa di scoprire quali saranno le wild card. Nella kermesse, supportata per il quarto anno consecutivo dall’Health Partner Mater Olbia, Jaume Munar guiderà un parco giocatori che vedrà anche diversi tennisti italiani: tra di loro spicca il nome del talento classe 2007 Federico Cinà, oltre a Stefano Travaglia, Andrea Guerrieri e Francesco Maestrelli. Come lo scorso anno, gli incontri saranno visibili in chiaro su SuperTennis.

Sarà il numero 66 della classifica mondiale Jaume Munar a guidare l’entry list della quarta edizione dell’Olbia Challenger. L’ex numero 33 Atp arriva da una stagione nella quale ha disputato i quarti di finale nel 500 di Rotterdam, prima di raggiungere il terzo turno a Wimbledon e il secondo allo Us Open. Quella dell’iberico sarà una delle ultime tappe prima di tornare a difendere i colori del proprio Paese in Coppa Davis, dove ha da poche ore contribuito alla qualificazione per la Final Eight di Bologna.

Tra i diversi tennisti italiani presenti a Olbia non si può non citare il talentuoso Federico Cinà: il palermitano, classe 2007, ha vinto a inizio stagione a Pune il primo trofeo del circuito cadetto, mentre solo poche settimane fa ha superato le qualificazioni dello Us Open per la seconda volta in carriera (dopo esserci riuscito al Roland Garros) per poi cedere ad Alex Michelsen, in seguito giunto ai quarti dello Slam americano, nel primo turno del tabellone principale.

La testa di serie numero 2 sarà il britannico Jacob Fearnley, reduce da un ottimo Us Open dove, dalle qualificazioni, ha raggiunto il secondo turno, mentre Jesper de Jong e Damir Dzumhur completano il pacchetto dei Top 100.

Sui campi del Tc Terranova ci sarà la possibilità di osservare anche altri azzurri: se è più noto il nome di Stefano Travaglia (ex numero 60 del mondo) c’è grande curiosità nel vedere all’opera Andrea Guerrieri: partito da 500 Atp a inizio stagione e oggi numero 167 grazie a una scalata stupenda, il classe 1997 di Correggio ha da pochissimo messo nel personale bagaglio la sua prima esperienza in un tabellone principale Slam a New York, dove ha superato brillantemente le qualificazioni.

Il sindaco Settimo Nizzi dichiara: «L’Olbia Challenger è ormai una certezza nel nostro calendario sportivo: un appuntamento che porta in città atleti di livello internazionale e che conferma la vocazione di Olbia come luogo capace di accogliere grandi eventi. La presenza di quattro Top 100 e di giocatori che stanno vivendo stagioni di altissimo profilo testimonia la qualità del torneo e il lavoro svolto dal Tennis club Terranova e da Mef Tennis Events. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta una manifestazione che valorizza la nostra città unendo sport, pubblico e territorio».

Il presidente del Tc Terranova Giuseppe Bianco rilancia: «Per il quarto anno ci apprestiamo a vivere di una settimana di grande tennis. L’emozione è sempre la stessa della nostra prima volta, con la consueta spasmodica attesa per vedere all’opera i diversi campioni che calcheranno i nostri campi. Sappiamo che la posizione strategica nel calendario favorisce una entry list di buon livello. La città ormai aspetta il torneo con fibrillazione e vi assicuro che se ne parla già abbastanza, nonostante manchino ancora diversi giorni. Non vediamo l’ora di cominciare».

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