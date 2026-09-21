I sardi Matteo Mura e Marco Dessì hanno conquistato il pass per il tabellone principale del secondo dei cinque Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Il torresino Mura ha superato con un agile 6-1, 6-4 Filippo Francesco Garbero e ora se la vedrà al primo turno con Giacomo Crisostomo. Il quartese Dessì, invece, ha avuto la meglio, col punteggio 7-6, 7-5, nel combattuto match con l’alfiere del Tc Cagliari Lorenzo Rocco ed è stato sorteggiato contro il francese Laurent Lokoli, numero 2 del seeding.

Out Nicola Porcu, altro portacolori del circolo di Monte Urpinu, è stato eliminato 6-0, 6-1 da Pasquale De Giorgio. Hanno superato positivamente le qualificazioni maschili anche Leonardo Primucci, Alessandro Bellifemine, Lorenzo Beraldo, Daniele Minighini e Nikodije Trivunac.

Nel main draw, esordio vincente per l’algherese Lorenzo Carboni, sesta testa di serie che ha sconfitto 7-6(1), 6-4 sulla wild card Tobia Costanzo Baragiola Mordini.

Nel femminile, bella vittoria al primo turno delle qualificazioni per Barbara Dessolis. La portacolori del Tc Cagliari l’ha spuntata 5-7, 6-2, 10-2 sulla svizzera Ines Delaloye e domani se la vedrà con Noemi Maines per un posto nel main draw. Già ai saluti Aurora Deidda del Ct Decimomannu, eliminata 6-1, 6-3 da Giulia Paternò.

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