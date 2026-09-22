Sant'Antioco. È stato un esordio casalingo in agrodolce quello delle neo promosse squadre sulcitane nella categoria di Promozione: l'Antiochense, non senza fatica, ha superato in casa un buon Cus Cagliari, invece l'Atletico di Masainas ha vanificato la prima giornata (che l'aveva visto vincere contro il Vecchio Borgo Sant'Elia) cedendo in casa 0-2 contro il Selargius. Per le due formazioni del Sulcis, che sono giunte alla Promozione secondo percorsi diversi (ovvero l'Atletico di Masainas vincendo la scorsa stagione il girone B del campionato di Prima categoria e l'Antiochense invece vincendo gli spareggi essendo arrivato al secondo posto dietro il Masainas) la seconda giornata ha offerto sensazioni diverse. I lagunari erano chiamati al riscatto dopo l'esordio con sconfitta della prima giornata e lo hanno fatto con un non semplice, nonostante l'apparenza del risultato, 4-2 maturato principalmente nel secondo tempo quando la squadra di Fabio Piras è tornata dagli spogliatoi con un piglio diverso. Mastica amaro invece l'Atletico ma è una sconfitta fasulla e fuorviante: la formazione guidata da Fabio Tinti è rimasta in 10 per 45 minuti e soltanto nella ripresa (al netto di alcune decisioni arbitrali discutibili che avrebbero potuto consentire il pareggio) ha ceduto 2 a 0 ma creando comunque occasioni da rete. Segnale comunque di un benessere fisico nonostante il KO casalingo.

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