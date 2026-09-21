Si è disputata, sabato scorso a Marrubiu, la prima edizione del “Memorial Giovanni e Stefano Biancu” di calcio, organizzato dal Marrubiu Calcio.

Al Comunale è andato in scena un quadrangolare tra alcune squadre del territorio che prenderanno parte ai tornei di Prima, Seconda e Terza Categoria: oltre ai padroni di casa, presenti anche i “cugini” del Sant’Anna, la Freccia Parte Montis e la Sanverese.

A imporsi è la formazione mogorese, seconda la Sanverese, terzo il Marrubiu e quarto il Sant’Anna. Una serata che, oltre ad essere tappa di avvicinamento all’inizio ufficiale della stagione (Prima e Seconda esordiranno domenica prossima) è stata anche l’occasione per tenere vivo il ricordo di due persone molto conosciute e amate nel mondo calcistico marrubiese.

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