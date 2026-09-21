Matteo Mura, Lorenzo Rocco, Marco Dessì e Nicola Porcu sono i quattro tennisti sardi che hanno conquistato l’accesso al turno decisivo del secondo dei cinque Itf Combined in corso sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Il torresino Mura ha sconfitto 6-2, 7-5 Filippo Giovannini, mentre Rocco, portacolori del Tc Cagliari, ha beneficiato del forfait di Giammarco Gandolfi. Il quartese Dessì, tesserato per il Ct Ceglie, l’ha spuntata 6-2, 4-6, 10-7 su Cosimo Banti, mentre Porcu del Tc Cagliari ha superato 6-4, 7-6 Silvio Mencaglia.

Subito out, invece, Niccolò Dessì (4-6, 6-4, 10-2 dallo svizzero Justin Lenders), Paolo Emilio Cossu Floris (6-1, 6-3 da Filippo Francesco Garbero), Davide Vargiu (6-4, 6-2 da Lorenzo Beraldo), Alberto Sanna (doppio 6-1 da Alessandro Mondazzi), Edoardo Carcangiu (6-1, 6-0 da Daniele Minighini) e Davide Bocchini (6-2, 6-1 da Federico Bove).

Inizieranno oggi le qualificazioni femminili, a cui parteciperanno anche le tenniste sarde Barbara Dessolis del Tc Cagliari, che affronterà l’elvetica Ines Delaloye, e Aurora Deidda del Ct Decimomannu, che se la vedrà con Giulia Paternò.

La seconda sessione (la prima è andata in scena in primavera) dei cinque tornei Itf Combined rientranti nella manifestazione Forte Village Tennis Project e organizzati da Forte Village Sports Academy col supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna è iniziata domenica scorsa e si concluderà il prossimo 25 ottobre.

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