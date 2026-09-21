Si chiude con il successo finale della Alghero Academy il torneo “Preseason” di basket organizzato dallo Shardana Basket Sassari. Al pala “Simula”, lo scorso weekend, si sono affrontate quattro formazioni che prenderanno parte al prossimo torneo di Divisione Regionale 1, nella classica formula del quadrangolare (sabato semifinali, domenica le finali). Nel corso della prima giornata, sono arrivate le vittorie della formazione algherese contro la Santa Croce Olbia (85-72) e del CUS Sassari contro i padroni di casa dello Shardana (53-65). Domenica le finali: quella per il terzo posto se l’è aggiudicata la Santa Croce (73-56 ai danni dello Shardana), mentre il successo finale è andato alla Alghero Academy, vittoriosa per 59-54 contro la formazione universitaria. Il fine settimana di partite è stato prezioso per le squadre in campo che così hanno cominciato ad assaporare l’atmosfera dei campionati e testato la condizione in vista dell’inizio delle competizioni ufficiali.

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