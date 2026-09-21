Zero punti nelle prime due uscite stagionali, più l'eliminazione dalla Coppa Italia Promozione. Una fiducia riposta dopo l'ottimo campionato della passata stagione, ma una nuova annata cominciata col piede sbagliato. L'Uta ha deciso di sollevare dall'incarico di allenatore Antonio Madau. Insieme a lui è stato esonerato anche il vice Andrea Manca. Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno, che arriva direttamente dai portali ufficiali della società biancoverde.

Il comunicato

«La società comunica che, a seguito della riunione del direttivo tenutasi in data odierna, è stata presa la decisione di sollevare dall’incarico di allenatore e vice allenatore, rispettivamente, Antonio Madau e Andrea Manca. La società ringrazia Antonio e Andrea per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto durante il loro percorso con i nostri colori. Si tratta di una decisione difficile, ma maturata nell’interesse della società e del prosieguo della stagione. Nei prossimi giorni verranno comunicate le novità riguardanti la composizione del nuovo staff tecnico. A Antonio e Andrea va il nostro sincero ringraziamento e un grande in bocca al lupo per il futuro».

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