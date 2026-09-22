Il 7 Fradis Rugby Club ha annunciato sui propri canali social un aggiornamento di rilievo per il movimento rugbistico sardo: in occasione del Corso di Aggiornamento per Tecnici di Livello 2, 3 e 4, oltre a Gonzalo Quesada, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile, sarà presente anche German Fernandez, assistente allenatore dei punti d'incontro della Nazionale.

L'appuntamento è fissato per oggi, dalle 17 alle 19.30, al Campo Beppi Garofalo di Sinnai.

Il panel dei relatori viene definito "garanzia di un evento importantissimo e una occasione di aggiornamento teorico-pratico irripetibile, affidato a figure fondamentali dello staff della Nazionale maggiore". Un'occasione, sottolinea la società, non solo per i tecnici coinvolti ma per l'intero territorio: i partecipanti avranno l'opportunità di confrontarsi da vicino con due protagonisti della Nazionale Maggiore.

Il club ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno diffuse ulteriori informazioni sull'organizzazione e sulle modalità di partecipazione all'evento, invitando a seguire la pagina ufficiale per tutti gli aggiornamenti.

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