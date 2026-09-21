Fine settimana in agrodolce per le oristanesi del calcio di Eccellenza e Promozione. Il bilancio dopo la seconda di andata è di 3 vittorie e 2 sconfitte.

In Eccellenza, primo sorriso stagionale per il Terralba F. Bellu che, sul terreno amico del “Remigio Corda”, ha battuto per 3-0 il Tortolì. Prestazione positiva dell’undici allenato da Roberto Concas, passato in vantaggio nel corso del primo tempo con un colpo di testa di Forense. Nei minuti di recupero del secondo tempo, Orrù e compagni hanno poi chiuso i conti grazie ad un rigore realizzato da Sanna e una rete di pregevole fattura di Concu (destro dal limite che si infila sotto l’incrocio dei pali alla sinistra del portiere ospite). Oltre alla prestazione, tre punti che rappresentano una bella iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

In Promozione, girone A, vittoria dell’Arborea che, grazie al 3-1 rifilato all’Accademia Sulcitana, rimane a punteggio pieno. Per la squadra allenata da Maurizio Firinu è Marco Atzeni (alla prima marcatura personale in stagione) a sbloccare il risultato, mentre le altre due reti sono siglate dal solito Pibiri (3 reti nelle prime due partite per lui). Sconfitte in trasferta, invece, Samugheo e Tharros. I primi cadono sul campo del Castiadas per 2-0. I ragazzi allenati da Federico Trudu subiscono una rete per tempo, prima da Caboni poi da Carboni. La Tharros, invece, perde per 1-0 contro l’Atletico Cagliari. Cagliaritani che portano a casa il risultato grazie al rigore segnato da Pinna a fine primo tempo. I biancorossi, dopo la seconda sconfitta in altrettante gare, rimangono così inchiodati in fondo alla classifica (a -1).

Nel girone B, colpo esterno del Bosa, per 2-3, sul campo del Li Punti. Padroni di casa avanti nei primi minuti (in gol Cirotto), ma i bosani ribaltano la situazione grazie alla doppietta di Fadda e al gol di Ledda. Li Punti che accorcia con Zichi per il 2-3 finale. Per la formazione allenata da Tore Carboni è la prima vittoria stagionale.

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