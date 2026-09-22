Trasferta a Vallelunga molto positiva per il pilota cagliaritano Giorgio Basoli, che nel quarto round del Campionato Legend Cars Trophy 2026 ha siglato due vittorie pesanti in gara1 e gara3 e conquistato così il primato nella serie tricolore. Il 19enne sardo, che è al debutto nel campionato riservato alle potenti e prestanti vetture americane dopo un lungo e fruttuoso percorso di crescita nel karting, era arrivato all’appuntamento laziale con i gradi di terzo nella classifica assoluta, a -25 dalla vetta, e dopo un fine settimana impegnativo ma proficuo, è passato in testa alla classifica assoluta con 580punti, ben 44 in più del secondo. Basoli è anche rimasto saldamente al comando della classifica Young Lions, quella dei giovani, in cui ora vanta 58punti di margine sul primo degli inseguitori.

Il weekend non era iniziato nel migliore dei modi. Durante le libere del venerdì, la Legend Car numero 195 di Giorgio Basoli era stata costretta a tornare ai box per la rottura del motore al secondo giro della prima sessione. Un inconveniente prontamente risolto dai meccanici del Team Me.Da. e Legend Car Sardegna, ma che ha costretto il talentuoso pilota a disputare le qualifiche del sabato mattina senza avere dei riferimenti significativi registrati in prova. Nonostante ciò, Basoli ha siglato il secondo miglior tempo, a soli 132millesimi dalla pole, e in gara1A è partito dalla prima fila, posizione che gli ha consentito di evitare il traffico e i possibili contatti. Giorgio ha completato la gara e tagliato il traguardo in 19’10”045, salendo sul gradino più alto del podio davanti a Betti e Mussi.

Domenica, la giornata si è aperta con gara2A, in cui il pilota cagliaritano è partito sesto in griglia (decretata dai giri veloci di gara1) e ha conquistato subito una posizione. L’ingresso della Safety car ha poi compattato il gruppo e, quando a meno di 2' dal termine della gara è tornata ai box, Basoli si è trovato davanti una vettura finita in testacoda dopo un contatto e, nonostante i tentativi di evitare l’impatto, è stato urtato e rallentato e, pur con una gomma stallonata, è riuscito a tagliare il traguardo anche se dopo essere scivolato fino alla 12esima posizione.

Nel pomeriggio è andata in scena gara3A, in cui Basoli, con un piglio da veterano, ha corso con lucidità e attenzione e ha saputo leggere e interpretare al meglio tutte le fasi della gara, fino a tagliare il traguardo per primo. Partito in quarta posizione, Giorgio è riuscito a conquistare subito la testa della corsa e ha provato a scavare il solco. Gli avversari, tuttavia, hanno mantenuto il passo e, benché il cagliaritano abbia mantenuto a lungo il comando, ha resistito e risposto agli assalti degli avversari riuscendo anche a evitare quei pericolosi contatti che gli erano costati cari in tante gare precedenti. Ma stavolta, un Basoli in stato di grazia è stato più forte di ogni difficoltà e, alla fine, ha tagliato il traguardo in 19’17”644, con 22millesimi di vantaggio su Mussi, secondo davanti a Marcoccia.

Giorgio Basoli dichiara: “Un ottima ripartenza dopo la pausa estiva. Non è stato un fine settimana facile, ma dopo la rottura del motore in prova, è arrivato il successo in gara1 e poi, dopo l’amarezza per il contatto sfortunato in gara2, ho firmato il successo in una gara3 dove ho guidato con attenzione e attuato la giusta strategia, frutto dell’esperienza accumulata negli appuntamenti precedenti. Sono molto soddisfatto e felice di aver dimostrato di nuovo, e forse in maniera ancora più marcata, che anche se sono l’ultimo arrivato, sono pronto per giocarmi il campionato. Spero di continuare a fare così bene e ci tengo a ringraziare il team, perché tutto questo non sarebbe stato possibile senza il loro supporto: è un successo di tutto il gruppo, una vittoria di squadra”.

Il team manager di Me.Da. e Legend Cars Sardegna Antonio Dettori rilancia: “E' stato un weekend bellissimo, anche se era cominciato malissimo, con la rottura del motore. Per questo inizierei con un ringraziamento al Team Acme, che ci ha fornito un motore sostituivo. Il nostro merito è stato mantenere la calma, e questo ci ha permesso di lavorare duro fin dal venerdì senza perdere di vista il nostro obiettivo. Poi Giorgio Basoli ci ha messo del suo e ci ha permesso di portarci in testa al campionato. Adesso arriveranno gli impegni del Mugello e di Misano, ma abbiamo tutte le carte in regola per giocarcela e siamo molto contenti”.

Il Campionato Legend Cars Trophy 2026, dopo le gare di Vallelunga, Varano de’ Melegari, Magione e ancora Vallelunga, proseguirà coni due round conclusivi al Mugello (da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, ancora da confermare) e a Misano (da venerdì 13 a domenica 15 novembre).

© Riproduzione riservata