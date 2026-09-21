La "Soms" Oristano alza l’asticella: dopo la salvezza conquistata nella scorsa stagione, la società prepara una nuova annata di Serie A2 con una rosa costruita per guardare alle posizioni di vertice. La stagione 2026/2027 è stata presentata nei giorni scorsi, segnando l’inizio di una nuova sfida per il sodalizio oristanese.

A fare da ponte tra il passato e il futuro è stato un filmato dedicato ai momenti più significativi dell’ultima stagione, conclusa con quella che la società definisce una «splendida salvezza». Un traguardo che ora diventa il punto di partenza per provare a fare un passo in più.

Il gruppo dei confermati, composto dal capitano Luca Piras, Matteo Olia, Luca Farris e Lorenzo Porcellati, è stato rinforzato con tre innesti di esperienza. Dalla Boville Roma arriva Roberto Moi, campione italiano nel 2019, mentre dalla Giorgione3Villese di Treviso approdano Pierpaolo Cossu e Antonio Cordedda.

Dietro il nuovo progetto ci sono il presidente Luca Mannai e Oscar Migliorini, che hanno allestito una formazione dall’impronta fortemente locale, affidandosi ad alcuni degli atleti sardi più rappresentativi del panorama boccistico nazionale. L’obiettivo è portare la SOMS e Oristano ai massimi livelli della disciplina.

Ma il progetto della società va oltre la prima squadra. Sono state presentate anche le formazioni femminile, juniores, di seconda e terza categoria e la squadra paralimpica DIR, che a fine settembre sarà impegnata a Roma nei campionati italiani con quattro atleti.

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