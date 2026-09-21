Fuga solitaria, tre traguardi a premio e classifica finale del Trittico Giemme: Eros Piras ha firmato una giornata perfetta al Gran Premio Estate Monserratina – 6° Memorial Ignazio-Luca Argiolas e Giorgio Serreli, andato in scena ieri nel centro alle porte di Cagliari.

La corsa, organizzata dal G.S. Gino Mameli con il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Monserrato — Assessorato allo Sport, Assessorato alla Cultura e Assessorato al Traffico — era inserita nel programma della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Al via si sono presentati una trentina di corridori: diversi iscritti hanno rinunciato alla trasferta a causa della pioggia caduta in varie località della Sardegna, temendo che il maltempo avesse raggiunto anche Monserrato.

Il via è stato dato dal vicesindaco Saverio De Roma, affiancato dai familiari di Argiolas e Serreli.

Il pronostico è stato rispettato in pieno. Come accade di solito quando decide di vincere, Piras è partito come un razzo — al secondo dei venticinque giri in programma — e gli avversari non sono più riusciti a riprenderlo. In diversi ci hanno provato, senza esito, a rientrare sul corridore di Villasor, portacolori della Donori Bike.

L'unico a reggere la sua ruota è stato Elia Aresu della Nurri Bike, che però sotto i ripetuti attacchi ha dovuto desistere, facendosi riassorbire dal gruppo e puntando al secondo posto. Dopo metà gara il plotone ha rinunciato all'inseguimento, correndo ormai soltanto per la piazza d'onore.

Aresu se l'è aggiudicata regolando in volata il ceco Petr Dobry con uno spunto d'altri tempi, alla Maspes-Gaiardoni. Quarto Alessandro La Marca, quinto Fabio Gargiulo.

Per Piras il bottino non si è fermato al successo di giornata: ha vinto tutti e tre i traguardi a premio e ha conquistato anche la classifica assoluta del Trittico Giemme, di cui la prova monserratina rappresentava l'ultima tappa. In palio, tra gli altri riconoscimenti, maialetti e salsiccia: nutrizionista permettendo.

Il Trittico Giemme abbinava tre appuntamenti: il Memorial Etzi del 4 settembre a Donori, il Gran Premio Sant'Elena del 12 settembre a Quartu Sant'Elena e il Gran Premio Estate Monserratina del 20 settembre.

Classifica finale Trittico Giemme: Eros Piras 35 punti, Petr Dobry 29, Alessandro La Marca 25, Fabio Gargiulo 10, Ciro Commesso 3.

Alla manifestazione hanno presenziato il sindaco Tomaso Locci, l'assessora allo Sport Fabiana Boscu e l'assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Serreli. Appuntamento al prossimo anno.

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