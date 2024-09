Primi test stagionali per le compagini di basket della provincia di Oristano. All’interno dei festeggiamenti per i 50 anni della Polisportiva Marrubiu, è andato in scena anche il quadrangolare precampionato, organizzato dalla società marrubiese, che ha visto la partecipazione dei padroni di casa e dei cugini del Terralba, Mogoro e Azzurra Oristano.

Al mattino le semifinali, che hanno visto prevalere terralbesi, allenati da Marcello Martis, contro Marrubiu (40-54 il finale), e mogoresi, con coach Pippo Contini in panchina, contro gli oristanesi (37-57). Di pomeriggio le finali. In quella per il 3°/4° posto si impone l’Azzurra sul Marrubiu (42-60), mentre per il successo finale è Terralba a prevalere contro Mogoro (50-41).

Era l’ultimo appuntamento prima dell’inizio dei tornei regionali. Mogoro e Terralba si ritroveranno di nuovo di fronte domenica, nel derby provinciale, valevole per la prima giornata del campionato di Divisione Regionale 1. A metà ottobre, invece, sarà il turno di Azzurra e Marrubiu, in Divisione Regionale 2.

