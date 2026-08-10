Ancora pochi dettagli, ma la stagione del tennistavolo 2026-27 è già confezionata. Diramati i calendari, le squadre sarde che prenderanno parte ai massimi campionati nazionali stanno pian piano uscendo allo scoperto, con tanti nomi nuovi e di prestigio. Quattro, su otto, nella A1 maschile, ben cinque, su sette, nella A1 femminile, in pratica un’invasione della Sardegna su scala nazionale. Non solo, le due italiane ammesse alla Champions League sono Nulvi e Quattro Mori, i tornei individuali più importanti, i “Top 1” saranno in Sardegna, a Sassari e Norbello.

Serie A1 maschile

Non c’è la Bagnolese, che aveva appena vinto lo scudetto, i diritti sono stati acquisiti dal Santa Tecla Nulvi, che ritrova la A1 dopo la retrocessione e si affianca a Marcozzi, Muravera e TT Sassari.

Il campionato inizia il 26 e 27 settembre, con le prime due giornate in un’unica sede, da definire. Al primo turno subito il derby TT Sassari-Muravera, la Marcozzi con la neopromossa Reggio Emilia, Nulvi con Messina. Nulvi-Marcozzi è il derby della seconda giornata, poi Muravera-Messina e Carrara-TT Sassari. Dalla terza giornata, il 24 ottobre, il campionato riprenderà il suo normale corso.

La Marcozzi ha confermato Carlo Rossi e Jeff Chandra, rientra Humberto Manhani, arrivano lo svedese Simon Berglund, l’austriaco Andreas Levenko, e l’indiano Akash Pal. Il TT Sassari non avrà Oyebode (attuale numero uno d’Italia), con i confermati Andrea Puppo, Marco Antonio Cappuccio e Santiago Lorenzo, ci sono l’argentino Horacio Cifuentes e il polacco Marek Badowski. Per Nulvi tre arrivi dalla Bagnolese, Jordy Piccolin, Tomaso Giovannetti e lo svedese Hampus Soderlund, a cui si aggiungono, per ora, l’olandese Gabriellus Camara e il coreano Jeongwoo Park. A Muravera arrivano il coreano Kim Taehyun e il russo Artur Abusev, che affiancheranno i confermati Francesco Trevisan, Antonio Giordano, il moldavo Andrei Putuntica e lo sloveno Deni Kozul.

Serie A1 femminile

Con cinque squadre sarde sarà una stagione all’insegna dei derby. Muravera e Norbello, retrocesse, sono state rimpiazzate dalle seconde squadre, protagoniste in A2, che si aggiungono a Quattro Mori e TT Sassari. La quinta squadra è la Marcozzi, una novità.

La prima giornata inizia mercoledì 30 settembre con TT Sassari-Sud Tirol e Marcozzi-Castelgoffredo, il primo derby il 4 ottobre, Norbello-Muravera. Il Quattro Mori a riposo entra in scena al secondo turno, il 21 ottobre nell’inedito derby in famiglia con la Marcozzi.

Il TT Sassari, che ha giocato l’ultima finale scudetto, ha confermato Irina Ciobanu, Tatiana Garnova, Daniela Ortega e Teodora Simon. Conferme anche nel Quattro Mori, da Tania Plaian, a Miriam Carnovale, Elizabeth Abraamian, Pauline Chasselin e Ma Hengyu, a cui si aggiunge la coreana Kim Seon Jin. Una giapponese è il volto nuovo del Muravera, Haruma Ojio, che si aggiunte a Francesca Seu, Sofia Minurri, Roxana Istrate e Olga Vorobeva.

I primi arrivi nella Marcozzi sono la rumena Andreea Clapa, Margherita Cerritelli e l’indiana Ojshik Joardar. Norbello svelerà le carte solo all’ultimo momento.

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