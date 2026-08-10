calcio
10 agosto 2026 alle 17:15
Prima categoria, Paolo Casu confermato sulla panchina del La SalleStefano Contu è il suo vice
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Paolo Casu guiderà il La Salle anche nel prossimo campionato di Prima categoria. Stefano Contu è il suo vice.
I due proprio con La Salle hanno costruito un percorso straordinario, culminato con la conquista della Prima categoria.
La società non ha avuto dubbi optando nella conferma dei due tecnici. Una conferma che significa 𝗳𝗶𝗱𝘂𝗰𝗶𝗮, 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮.
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