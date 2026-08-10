Promozione, Arzachena in campo per preparare la stagioneIl 19 agosto l’allenamento congiunto col Santa Teresa, il 26 il test col Calangianus
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L’Arzachena Calcio Costa Smeralda annuncia i primi test estivi: il 19 agosto la squadra di Mauro Ottaviani sarà protagonista nello stadio di casa dell’allenamento congiunto col Santa Teresa, reduce dall’1-5 subito in amichevole dal Budoni, mentre il 26 andrà a fare visita al Calangianus.
Due avversari di categoria superiore attendono, dunque, i biancoverdi nella prima parte della preparazione precampionato. Dopo le visite mediche, l’Arzachena – in ritiro presso il Centro Vacanze Isuledda – ha iniziato ad allenarsi proprio oggi per poter arrivare pronta al primo impegno ufficiale della stagione 2026/27 di Promozione: il debutto in Coppa Italia, che la vedrà opposta il 30 agosto al Luogosanto.
Il campionato inizierà, invece, il 13 settembre. In fase di organizzazione la presentazione ufficiale della squadra, che avverrà, come lo scorso anno, in Piazza Risorgimento.