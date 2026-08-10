Per il Cagliari Beach Soccer la stagione si conclude con sesto e terzo postoSul podio sale la squadra femminile, che aveva vinto gli ultimi due campionati
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Sesto posto con la squadra maschile, terzo con quella femminile. Sono i risultati del Cagliari Beach Soccer nella Serie A 2026, con la stagione che si è conclusa ieri sera a Scoglitti, in provincia di Ragusa, con le finali dei due campionati. I titoli nazionali sono andati al Lenergy Pisa fra gli uomini, per il secondo anno consecutivo, e alla matricola VJS Velletri fra le donne.
Nelle Final Eight maschili il Cagliari Beach Soccer, che aveva chiuso la stagione regolare al terzo posto, ha perso 5-6 i quarti di finale contro il WeBeach Catania, lasciando così la corsa per il titolo e passando alla seconda parte del tabellone. Dopo aver battuto il Città di Milano per 5-4, ha ceduto ieri 7-8 all’Ecoris Viareggio nella finale per il quinto e sesto posto. Posizione, quest’ultima, dove hanno chiuso i rossoblù guidati da Angelo D’Amico.
Avevano vinto gli ultimi due campionati femminili di Serie A le ragazze del Cagliari Beach Soccer, che non si sono ripetute ma hanno comunque portato a casa due trofei in stagione con la Coppa Italia e la Supercoppa. Il titolo nazionale è finito a un’assoluta sorpresa, il VJS Velletri che alla prima partecipazione ha alzato la coppa nella serata di ieri. Le rossoblù sono state sconfitte in semifinale proprio dalle nuove campionesse, per 4-5, poi hanno conquistato il podio battendo 6-7 il Città di Milano nella finale per il terzo e quarto posto. Veronica Privitera, con dieci gol, è capocannoniere.