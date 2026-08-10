Sesto posto con la squadra maschile, terzo con quella femminile. Sono i risultati del Cagliari Beach Soccer nella Serie A 2026, con la stagione che si è conclusa ieri sera a Scoglitti, in provincia di Ragusa, con le finali dei due campionati. I titoli nazionali sono andati al Lenergy Pisa fra gli uomini, per il secondo anno consecutivo, e alla matricola VJS Velletri fra le donne.

Nelle Final Eight maschili il Cagliari Beach Soccer, che aveva chiuso la stagione regolare al terzo posto, ha perso 5-6 i quarti di finale contro il WeBeach Catania, lasciando così la corsa per il titolo e passando alla seconda parte del tabellone. Dopo aver battuto il Città di Milano per 5-4, ha ceduto ieri 7-8 all’Ecoris Viareggio nella finale per il quinto e sesto posto. Posizione, quest’ultima, dove hanno chiuso i rossoblù guidati da Angelo D’Amico.

Avevano vinto gli ultimi due campionati femminili di Serie A le ragazze del Cagliari Beach Soccer, che non si sono ripetute ma hanno comunque portato a casa due trofei in stagione con la Coppa Italia e la Supercoppa. Il titolo nazionale è finito a un’assoluta sorpresa, il VJS Velletri che alla prima partecipazione ha alzato la coppa nella serata di ieri. Le rossoblù sono state sconfitte in semifinale proprio dalle nuove campionesse, per 4-5, poi hanno conquistato il podio battendo 6-7 il Città di Milano nella finale per il terzo e quarto posto. Veronica Privitera, con dieci gol, è capocannoniere.

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