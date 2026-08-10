Dopo i gironi del campionato e i primi due turni di Coppa Italia, la Serie D scopre tutte le carte con la pubblicazione dei calendari della stagione 2026/2027. E per le squadre sarde, tutte inserite nel Girone G insieme alle formazioni di Lazio, Campania e Molise, l'esordio è già di quelli che scaldano: cinque le isolane al via — Budoni, Costa Orientale Sarda, Latte Dolce, Ossese e Monastir — e prima giornata subito nel segno dei derby.

Il campionato si svilupperà nell'arco delle 34 giornate in programma tra il 6 settembre e il 2 maggio 2027. Per le 162 partecipanti ai nastri di partenza nei nove gironi sarà una corsa tutta d'un fiato fino al 20 dicembre, termine del girone d'andata; poi di nuovo in campo il 6 gennaio 2027 per arrivare al primo weekend di maggio, quando finirà la stagione regolare.

Nel mezzo tre turni infrasettimanali: il 16 settembre 2026 (3ª giornata), il 6 gennaio 2027 (18ª giornata) e, infine, il turno pre-pasquale del 25 marzo 2027 (29ª giornata). Il campionato, come di consueto, si fermerà in un paio di occasioni: prima sosta tra il 21 dicembre 2026 e il 5 gennaio 2027 per le festività natalizie, poi secondo stop dall'1 al 13 marzo 2027 per lasciare spazio alla Rappresentativa Serie D impegnata alla Viareggio Cup.

Per quanto riguarda gli orari, si giocherà alle ore 15 fino al 18 ottobre 2026 (1ª – 8ª giornata), poi alle ore 14.30 dal 25 ottobre al 25 marzo (9ª – 29ª giornata) e di nuovo alle ore 15 dal 4 aprile al 2 maggio (30ª – 34ª giornata).

Subito derby alla prima giornata

Il sorteggio non ha usato riguardi alle sarde. Già alla prima giornata, in programma domenica 6 settembre, quattro delle cinque isolane si affrontano tra loro: in campo Costa Orientale Sarda-Monastir e Ossese-Latte Dolce, due derby veri per aprire la stagione. L'unica a varcare subito il Tirreno è il Budoni, di scena in Campania sul campo della Sarnese.

I derby

Nel corso della sola andata i confronti tutti sardi sono dieci (altrettanti nel ritorno, a campi invertiti). Oltre ai due della prima giornata, spiccano la 6ª (Budoni-Monastir e Latte Dolce-Costa Orientale Sarda), la 7ª (Monastir-Latte Dolce), la 9ª (Ossese-Budoni), la 12ª (Budoni-Latte Dolce), la 14ª (Ossese-Costa Orientale Sarda) e soprattutto la 17ª, ultima di andata in programma il 20 dicembre, che regala un doppio derby: Monastir-Ossese e Budoni-Costa Orientale Sarda.

Le altre del girone

Completano il Girone G le laziali Aranova, Atletico Lodigiani, Anzio, Albalonga, Città di Anagni, Certosa, Unipomezia e Trastevere, le campane Afragolese, Gelbison, Paganese e Sarnese, oltre alla molisana Venafro.

La prima giornata

Girone d'andata

1ª giornata — 6 settembre 2026

Aranova - Anzio

Atletico Lodigiani - Albalonga

Costa Orientale Sarda - Monastir

Città di Anagni - Certosa

Gelbison - Afragolese

Paganese - Unipomezia

Ossese - Latte Dolce

Sarnese - Budon i

Venafro - Trastevere

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