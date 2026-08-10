Proseguono le conferme in casa U.S. Arborea, sodalizio che nella prossima stagione parteciperà al torneo di Promozione regionale di calcio (girone A). In vista dell’inizio della preparazione pre-campionato, la formazione allenata dal confermato Maurizio Firinu potrà contare ancora su numerosi elementi che hanno fatto parte della rosa della scorsa stagione.

A partire dal portiere, con la conferma di Filippo Stevanato, classe 2003, in passato protagonista con le maglie del Monastir, Terralba e Tharros. In difesa, invece, sarà ancora Gabriel Perilli (2001) uno dei punti di forza. L’ex Tharros, all’occorrenza, potrà anche ricoprire i ruoli di centrocampo. Nel reparto centrale, Firinu potrà contare anche su Alessandro Casu, classe 2007. Infine, nel reparto d’attacco spazio ancora a Daniele Orro (2003), Nicola Capraro (classe 2000, ormai un veterano in maglia gialloblu) e Massimo Pibiri (1999), al terzo anno ad Arborea, nella scorsa stagione grande protagonista con 20 reti all’attivo.

In Prima Categoria, girone B, doppio annuncio dei “cugini” del C.R. Arborea. Mister Alessandro Deplano, infatti, in vista della prossima stagione avrà a disposizione Samuele Cabras, attaccante del ’98, che nella scorsa stagione ha messo a segno 21 reti con il Santa Giusta, e Alessandro Piovaccari (2000), in arrivo dall’esperienza con l’Oratorio Terralba.

© Riproduzione riservata