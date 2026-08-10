Anche nella prossima stagione Marco Fiori vestirà la maglia del Sassari Calcio Latte Dolce. Centrocampista nato a Sassari 20 anni fa, Fiori è arrivato la scorsa stagione dalla Torres, dove ha militato nella squadra Primavera ma, a causa di un infortunio, non ha potuto trovare spazio in campo.

Giocatore tecnico e abile nella fase di impostazione, Fiori è pronto a rimettersi in gioco quest’anno con la maglia biancoceleste.

Intanto conferma della squadra sassarese nel girone G della serie D, dove le avversarie saranno le sarde Cos, Budoni, Ossese e Monastir. Completano il raggruppamento Afragolese, Albalonga, Anzio, Aranova, Atletico Lodigiani, Anagni, Gelbison, Paganese, Sarnese, Trastevere, Pomezia, Venafro e Viterbese.

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