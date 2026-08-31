Va avanti il Santa Tecla Nulvi, si ferma il Quattro Mori. Il primo turno della Champions League di tennistavolo è stato ricco di pathos ma solo una squadra sarda ha passato il turno, Nulvi. Il Quattro Mori proseguirà nella Europe Cup, la seconda competizione europea che ha già vinto nel 2023.

A Lille, in Francia, il primo turno maschile, quattro gironi da quattro squadre, promosse le prime due di ogni raggruppamento. Il Santa Tecla del coach Ara è partito, venerdì, con il piede sbagliato, battuto 3-1 dall’Ostrov, formazione della Repubblica Ceca. Un punto di Piccolin, due sconfitte dell’olandese Camara, non ancora al meglio, l’altra sconfitta è di Giovannetti con il moldavo Ursu, ben conosciuto in Italia. Nulvi sembrava spacciato anche nella seconda partita con lo Starr Croatia. Sotto 2-0, battuti Camara e Piccolin, ha rimontato e vinto 3-2. Riscossa iniziata con Koldas, proseguita con Piccolin che ha evitato il peggio battendo al “sudden death” (6-5) Qui Liang, e conclusa con Giovannetti. L’ultima partita, ieri, era quella decisiva per il passaggio del turno, uno spareggio con gli slovacchi del Vyhne, battuti 3-2. Tre partite concluse al quinto set, quella decisiva di Piccolin, dopo due punti di Giovannetti. L’azzurro ha vinto al quinto set (6-3) con Prokopcov regalando il passaggio al secondo turno.

Nuova formula nel torneo femminile. A Budapest solo due posti, uno per girone, per raggiungere nei quarti di finale le prime sei teste di serie. Le partite si concludono quando una delle squadre vince otto set. Il Quattro Mori di Curcio ha vinto le prime due partite, venerdì con il Cladera Mallorca e sabato con le ungheresi del Budaorsi. La prima partita è terminata 8-7. Chasselin ha perso i primi tre set, è iniziato l‘inseguimento con Plaian e Abraamian, e sul 7-5 per le spagnole, a un set dalla vittoria, Chasselin ha operato il sorpasso, con il 3-0 su Vega. Poi il successo sul Budaorsi per 8-5, con Plaian e Abraamian che dal 3-3 rompono gli equilibri, a Chasselin basta giocare e vincere un set per siglare la vittoria. Ieri il match con l’Hodonin valeva il passaggio del turno, ma la squadra ceca si è imposta 8-4. Quattro Mori sempre all’inseguimento dopo lo 0-3 iniziale di Plaian. Sul 6-3 Abraamian non contiene Voronina e soccombe 2-1. Per la squadra cagliaritana è la sconfitta decisiva.

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