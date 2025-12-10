Dopo il buon riscontro dell’edizione estiva, dal 27 al 30 dicembre torna il Basketball City Camp - Winter Edition, appuntamento dedicato alla pallacanestro giovanile che coinvolgerà ragazzi e ragazze provenienti da tutta la Sardegna.

L’iniziativa è organizzata dal Comitato Regionale Sardo delle Polisportive Giovanili Salesiane, in collaborazione con la società Astro, e si svolgerà tra il PalaCep “Don Aldo Matzeu” di Cagliari e il PalaMellano di Sestu. Il camp è rivolto a partecipanti nati tra il 2008 e il 2016, sia a chi pratica già pallacanestro sia a chi desidera avvicinarsi per la prima volta alla disciplina. Confermata la formula del Day Camp, pensata per conciliare l’attività sportiva con le esigenze organizzative delle famiglie.

Il programma prevede un lavoro articolato sui fondamentali individuali e su aspetti tattici, senza trascurare la dimensione educativa e sociale che caratterizza le attività PGS. In questo contesto, il confronto tra coetanei e con istruttori di alto livello rappresenta uno degli elementi centrali dell’esperienza.

Le iscrizioni al programma Individuali, riservato agli atleti nati dal 2008 al 2012, sono già esaurite. Restano invece disponibili posti per i programmi mattutini Rookie (nati dal 2013 al 2016, a Cagliari) e Senior (nati dal 2008 al 2012, a Sestu), entrambi in programma dalle 9.30 alle 12.30.

La direzione tecnica della Winter Edition sarà affidata ad Adam Filippi, player development coach con esperienze internazionali, che torna in Sardegna dopo aver già preso parte al progetto in passato. Al suo fianco ci saranno Peppe Mulas, responsabile tecnico del settore giovanile della Dinamo Sassari, e Matteo Boccolini, preparatore atletico con una lunga esperienza maturata anche in ambito nazionale. A completare lo staff, una decina di tecnici delle società del territorio e altri ospiti che verranno annunciati nelle prossime settimane.

© Riproduzione riservata