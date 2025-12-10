Dopo il successo esterno di Rovigo, il Cus Cagliari torna subito in campo per il recupero della sesta giornata del campionato di Serie A2 Femminile. Giovedì pomeriggio (17.30) le universitarie saranno di scena all'Allianz Dome di Trieste contro la Futurosa, in una gara inizialmente prevista a inizio novembre e rinviata per gli impegni delle nazionali.

La formazione friulana arriva all’appuntamento in un momento complicato della stagione. Con quattro punti in classifica, frutto delle vittorie contro Treviso e Bolzano, la squadra di Andrea Mura occupa la penultima posizione ed è reduce da tre sconfitte consecutive, l’ultima delle quali contro Alcamo. Un quadro che rende la sfida sulla carta alla portata del Cus, ma che impone alle cagliaritane di affrontare il match con il giusto approccio.

Per centrare il terzo successo stagionale in trasferta e presentarsi nelle migliori condizioni all’ultimo impegno casalingo del 2025, la squadra di Federico Xaxa dovrà riproporre la mentalità mostrata a Rovigo, evitando cali di concentrazione come quelli costati cari pochi giorni prima a Bolzano.

Il CUS potrà contare su un roster nuovamente al completo e su una maggiore serenità. Il rientro di Giorgia Bovenzi ha già prodotto effetti immediati, con i 22 punti messi a referto contro Rhodigium, mentre Piedel è reduce dalla sua migliore prestazione stagionale, chiusa con 18 punti e un contributo significativo anche sul piano difensivo.

Lo spirito di squadra evidenziato nell’ultima uscita e il contributo sotto canestro non solo di Bovenzi e Piędel, ma anche di giocatrici come Peric, Granzotto e Nasraoui, in costante crescita, saranno elementi chiave per superare l’ostacolo Futurosa e chiudere al meglio questa serie di trasferte.

