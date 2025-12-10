Un volto noto torna a difendere la porta del Tortolì (Eccellenza). Dopo una pausa di sei mesi, Cherif Doumbouya rientra ufficialmente nella rosa rossoblù, riportando entusiasmo tra tifosi e ambiente. Il portiere senegalese, classe 2002, era stato una delle colonne portanti della promozione dello scorso anno, risultando decisivo nella cavalcata che aveva riportato il club in Eccellenza.

Nella prima parte di questa stagione Doumbouya ha vestito la maglia del Lanusei, dove ha proseguito il suo percorso di crescita, ma il richiamo di casa si è rivelato più forte. Il Tortolì riabbraccia così uno dei protagonisti più apprezzati della recente storia sportiva della società.

Arrivato in Sardegna nel 2019, Doumbouya ha maturato un’esperienza significativa nei campionati dilettantistici isolani, indossando le maglie di San Teodoro, Torres, Tempio e Bari Sardo, spaziando tra Serie D, Eccellenza e Promozione. Un percorso che testimonia costanza, affidabilità e un curriculum già ricco nonostante la giovane età.

