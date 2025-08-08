Si ferma in semifinale l'avventura di Barbara e Marcella Dessolis nel tabellone di doppio dell'Itf15 di Slovenske Konjice.

Sul rosso sloveno, le due sorelle nuoresi, accreditate della seconda testa di serie, sono state sconfitte 6-2, 6-3 da Maddalena Giordano e dalla slovena Lara Smejkal, coppia numero 4 del seeding.

