Il torneo
08 agosto 2025 alle 21:24
Tennis, stop in semifinale per Barbara e Marcella DessolisLe sorelle nuoresi sono state sconfitte a un passo dalla finale di doppio dell'Itf15 di Slovenske Konjice
Si ferma in semifinale l'avventura di Barbara e Marcella Dessolis nel tabellone di doppio dell'Itf15 di Slovenske Konjice.
Sul rosso sloveno, le due sorelle nuoresi, accreditate della seconda testa di serie, sono state sconfitte 6-2, 6-3 da Maddalena Giordano e dalla slovena Lara Smejkal, coppia numero 4 del seeding.
