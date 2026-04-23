Tennis Serie D, i risultati della seconda giornataSi sono disputati domenica i match validi per il campionato regionale a squadre maschile e femminile
Si sono disputati domenica i match validi per la seconda giornata del campionato regionale di Serie D maschile e femminile a squadre.
D1 maschile.
Girone 1:
Cus Cagliari A-Tc Cagliari A 5-1
Le Saline-Tc Ittiri 5-1
Tennis Elmas-Tc Porto Torres 3-3
Classifica: Cus Cagliari A 6; Tennis Elmas e Tc Porto Torres 4; Le Saline 3; Tc Ittiri e Tc Cagliari A 0.
Girone 2:
Gt Generale Rossi-Poggio Sport Village A 3-3
Tc Carbonia A-Easy Sporting A 0-6
Tc Ghilarza-Tc Solarussa A 2-4
Classifica: Easy Sporting A 6; Gt Generale Rossi 4; Tc Solarussa A e Tc Carbonia A 3; Poggio Sport Village A 1; Tc Ghilarza 0.
D1 femminile.
Girone 1:
Ct Macomer-Gt Generale Rossi A 0-4
Torres Tennis-Tc Tempio 0-4
Le Saline-Easy Tennis rinviata a domenica 17 maggio
Classifica: Tc Tempio*, Le Saline*, Gt Generale Rossi* ed Easy Tennis* 3; Ct Macomer e Torres Tennis 0. (* una partita in meno).
Girone 2:
Ct Decimomannu-T&C Al.Ga 3-1
Cus Cagliari-Poggio Sport Village 2-2
Quattro Mori Tennis Team A-Sporting Ct Quartu 4-0
Classifica: Quattro Mori Tennis Team A e Ct Decimomannu 6; Poggio Sport Village 2; Cus Cagliari e Sporting Ct Quartu 1; T&C Al.Ga 0.