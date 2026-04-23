La stagione in Promozione dell’Arzachena Academy Costa Smeralda si chiuderà sabato al Biagio Pirina contro il già retrocesso Tuttavista Galtellì. Certi del settimo posto al di là dei risultati dell’ultima giornata di campionato, i galluresi coglieranno l’occasione per congedarsi dal proprio pubblico con un arrivederci al prossimo anno che promette diverse novità. A partire dagli obiettivi della prima squadra.

“Punteremo ai playoff”, svela il presidente Pasquale Cossu. “Nel primo anno della mia gestione abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati, dalla salvezza diretta conquistata con largo anticipo all’inserimento in prima squadra di molti ragazzi del vivaio: io rimarrò come presidente, e con me il mio vice e responsabile del settore giovanile Federico Cossu e il direttore generale Antonello Zucchi con un progetto come minimo quinquennale. La conferma in panchina di Mauro Ottaviani già da adesso dimostra che vogliamo muoverci subito per programmare la prossima stagione”.

Si riparte dalla valorizzazione del talenti di casa. “I lavori al Luigi Orecchioni, destinato al settore giovanile e all’attività di base, in cui allestiremo una palestra utile anche per il recupero infortuni, ci permetteranno di usufruire di un campo nuovo di zecca in erba sintetica di ultima generazione accanto al Biagio Pirina, di cui rifaremo il manto dopo la recente rizollatura: vorrei ringraziare l’amministrazione comunale e il sindaco Roberto Ragnedda per il supporto”, dice ancora il numero uno dell’Arzachena.

Infine, le grandi novità. “Per la prima volta nella sua storia il club avrà una squadra di calcio femminile che farà il campionato di Eccellenza, e la Juniores sarà sostituita con l’Under 21 che giocherà in Terza categoria modello Juve”, aggiunge Pasquale Cossu. “Con la Juventus siamo proiettati verso il rinnovo della partnership per l’Academy. Quanto alla prima squadra – conclude il presidente dei galluresi – di conferme e partenze se ne occuperà il direttore insieme al mister: da parte mia posso solo fare i complimenti al gruppo per aver fatto un campionato importante superando mille difficoltà, su tutte l’aver dovuto giocare le gare interne in trasferta per tre mesi per i lavori al Biagio Pirina”.

© Riproduzione riservata