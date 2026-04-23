Sembrava spacciato il Quattro Mori. La partita con l’Skst Plus Hodonin era praticamente decisa in favore della squadra ceca, ma sul traguardo lo scatto di Tania Plaian ha regalato la vittoria per 3-2 al fotofinish, quando ha annullato due match point nel quinto set dell’ultima partita e piazzando il colpo decisivo. L’andata delle semifinali dell’Europe Cup femminile disputata a Hodonin, nella Repubblica Ceca, ha regalato emozioni e colpi di scena. Ha vinto il Quattro Mori ma l’accesso in finale è ancora tutto da decidere. Domenica al Palatennistavolo il match di ritorno, quello si, decisivo.

La sfida era iniziata con la sconfitta di Tania Plaian, battuta in quattro set da Karin Grofova. Un set di ambientamento per Elizabeth Abraamian che ha tardato a prendere le misura a Liao Ting Yao, schierata al posto di Zhang Binyue. La cinese di Taiwan ha vinto il primo set ed ha avuto un set point nel secondo, ma l’atleta russa, numero 43 delle classifiche mondiali, l’ha annullato ed è iniziata la risalita che l’ha portata al successo al quarto set. Il sorpasso del Quattro Mori è opera di Ma Hengyu, che è venuta a capo con pazienza di Marketa Sevcikova. Grafova ha sorpreso anche Abraamian che è andata sotto di due set, vinto il terzo la ceka ha fermato la rimonta al quarto match point (11-9). Si decide tutto nell’ultima sfida, tra Tania Plaian e Liao, incerta sino all’ultimo punto del quinto set. La rumena ha vinto i primi due set, poi si è fermata restando in balia dell’avversaria che ha rimontato due set e procurandosi due match point al quinto set sul 5-3. A questo punto Plaian non aveva altra strada che rischiare ed è stata premiata. Sul 5-5 ha trovato la profondità e il punto decisivo.

La sfida non è finita, continua domenica al Palatennistavolo.

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