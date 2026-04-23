Nuova sinergia tra i Comuni della Sardegna per valorizzare il territorio e la sua economia. Con questo spirito nasce “Sentieri d’Arci”, gioco di squadra di dieci paesi per promuovere itinerari tra natura, bellezza e tradizione. Il Consorzio del Parco naturale regionale del Monte Arci lancia la prima edizione dell’evento: dieci tappe da maggio a ottobre per riscoprire l’identità del territorio. Si parte il 3 maggio da Santa Giusta.

“Sentieri d’Arci”, sottotitolo “Il Silenzio della Natura, l’Incanto della Bellezza, il Gusto della Tradizione”, ha come simbolo il profilo della Trebina Longa, “cima iconica”, si legge in un comunicato stampa, “che domina il paesaggio dagli 812 metri di altezza, diventa oggi il simbolo di una visione condivisa.

Il progetto, nato dalla sinergia tra il Consorzio del Parco naturale regionale del Monte Arci, la Regione Sardegna, la Fondazione di Sardegna e la Fondazione Parte Montis, si pone l’obiettivo di valorizzare l’identità autentica del Monte Arci attraverso un’azione corale che coinvolge dieci comunità locali. L’identità visiva dell’evento esprime graficamente questa unione: una linea che collega dieci punti – uno per ogni comune – disegnando il profilo della montagna”.

«Esiste un legame indissolubile che intreccia la terra, i sentieri e le storie di chi vive il Monte Arci», evidenziano in coro i rappresentanti del Consorzio. «Con Sentieri d'Arci abbiamo voluto creare una rete di comunità unite dalla volontà di custodire e raccontare la propria identità, trasformando il nostro patrimonio paesaggistico ed enogastronomico in un’esperienza partecipativa».

II calendario di maggio

Il calendario prevede dieci tappe distribuite nei mesi di maggio, settembre e ottobre. Ogni appuntamento offrirà ai partecipanti un’immersione totale nel territorio, combinando escursioni guidate nel silenzio dei sentieri del Parco a degustazioni dei sapori locali, curate dalle Pro Loco.

I primi quattro appuntamenti di maggio apriranno ufficialmente il cammino:

3 Maggio: Santa Giusta

9 Maggio: Marrubiu

17 Maggio: Villaurbana

23 Maggio: Pau

Ogni tappa rappresenterà un omaggio alla terra e un invito a riscoprire la meraviglia che circonda il complesso vulcanico del Monte Arci.

«L’evento Sentieri d’Arci rappresenta un’importante occasione per promuovere il nostro territorio e valorizzare le sue straordinarie risorse naturali e culturali», evidenzia Paolo Pistis, sindaco di Morgongiori e presidente del Consorzio di gestione del Parco naturale regionale del Monte Arci. «È un punto di partenza che apre la strada a nuovi finanziamenti e progettualità dedicate tutte allo sviluppo economico del Monte Arci. L’evento è solo una piccola parte degli investimenti in servizi ed infrastrutture che stiamo avviando e che mirano a rendere l’esperienza dei visitatori più completa, favorendo non solo la scoperta, ma anche la permanenza e il ritorno nel nostro territorio. Siamo sicuri che quest’appuntamento con la natura diventerà in futuro una tappa fissa per chiunque voglia vivere l’autenticità del Monte Arci».

Per ulteriori dettagli sul programma, le modalità di partecipazione e le schede tecniche dei singoli percorsi, è possibile consultare i canali social ufficiali dell'evento e il sito www.parcomontearci.com

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata