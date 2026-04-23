È diventata la nuova capolista della Prima categoria, girone B, ma dallo scorso agosto 2025 conosce solo gare in trasferta: o quando si reca al domicilio delle altre squadre oppure a Giba per le partite casalinghe dove è ospite da nove mesi. È lo strano destino dell'Antiochense di Sant'Antioco: nell'ultima giornata di campionato ne ha approfittato ed è balzato in testa. Ora ha 54 punti, seguito a 53 dal Masainas, quindi l'Isili con 51. Una situazione analoga si era già presentata a Natale quando, con la rinuncia al torneo da parte del Santadi, l'Antiochense si ritrovò prima ma il primato durò solo una settimana. A perdere terreno è stata invece la capolista ed ecco che, a tre giornate dal termine, i lagunari guidano dall'alto ma con l'ansia: alla penultima il 3 maggio avranno un turno di riposo e questo potrebbe favorire Masainas e Isili. Non manca il rammarico.

«Tutto ciò», analizza il direttore generale dei lagunari Mariano Gala, «acuisce i rimpianti per i punti persi ad esempio contro il Perdaxius e poi a Carloforte: ce la giocheremo sino alla fine con la consapevolezza non ipocrita che potremmo arrivare secondi e saremmo in tal caso pronti per gli spareggi».

I lagunari vantano il vice capo cannoniere, Momo Cosa, autore di 18 gol. Resta anche il rammarico di aver giocato l'intera stagione per forza ospiti del Comune di Giba a causa dei lavori di ristrutturazione del comunale di Sant'Antioco: «Siamo preoccupati», afferma Gala, «servono tempi certi e interventi mirati e strutturali».

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