Sono due gli anticipi in programma sabato, validi per la trentaquattresima e ultima giornata di campionato. Alle ore 16 scenderanno in campo Arborea-Atletico Cagliari e Selargius-Tharros. Si tratta di formazioni che non hanno più obiettivi di classifica, se non quello di chiudere la stagione nella migliore posizione possibile. L’Arborea occupa attualmente il quinto posto con 51 punti, seguita dal Selargius a quota 50. L’Atletico Cagliari è a 48 punti, mentre la Tharros ne conta 42.

Domenica, sempre alle 16, si completerà il quadro della giornata. L’attenzione è rivolta soprattutto alla lotta per il vertice: il Terralba, in testa con due punti di vantaggio sul Castiadas e tre sulla Villacidrese, parte favorito per il salto in Eccellenza. La squadra guidata da Daniele Porcu sarà impegnata sul campo della Freccia Parte Montis, già retrocessa. Il Castiadas farà visita allo Jerzu, già salvo, mentre la Villacidrese sarà di scena a Samugheo.

In chiave playoff resta coinvolto anche il Guspini, distante tre punti dal Castiadas, che ospiterà l’Ovodda, formazione già certa di disputare il playout contro il Pirri. La seconda classificata accederà direttamente alla finale, grazie all’ampio vantaggio sulla quinta, mentre terza e quarta si affronteranno in semifinale.

In coda resta da definire la posizione delle due formazioni che disputeranno il playout. Il Pirri ha attualmente un punto di vantaggio sull’Ovodda e ospiterà il Vecchio Borgo Sant’Elia nell’ultimo turno.

Completano il programma le sfide Tonara-Baunese, tra due squadre già retrocesse, e Uta-Cus Cagliari, con entrambe le formazioni già matematicamente salve.

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