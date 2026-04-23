Serie C, sabato le due "belle" delle semifinali playoffEntrambe le serie sono in perfetta parità
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La Serie C Unica è pronta a eleggere le sue finaliste. Sabato il PalaSimula di Sassari ospita le due Gare 3 di semifinale che mettono in palio l’accesso all’atto conclusivo.
Entrambe le serie sono in perfetta parità. Si parte alle 17.30 con Torres-Fisiokons Sassari. Dopo il successo dei rossoblù di coach Antonio Mura in Gara 1 (68-62), l’Aurea ha risposto con decisione nel secondo atto, imponendosi per 81-67 al termine di una gara sempre condotta. Si arriva così alla sfida decisiva, con diversi duelli chiave: da una parte il riferimento offensivo Enrico Casu, dall’altra un’Aurea che nell’ultima uscita ha trovato in Desole (32 punti) il protagonista assoluto.
Alle 20 spazio alla seconda “bella”, sempre al PalaSimula. La Dinamo Academy, vincente in Gara 1 per 81-69, affronta il Sant’Orsola, capace di riequilibrare la serie nel secondo confronto (75-72) al termine di una sfida combattuta fino agli ultimi possessi. Anche in questo caso si preannuncia una gara aperta, in cui saranno i dettagli a decidere l’accesso alla finale.