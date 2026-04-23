Prosegue il programma delle finali nei campionati organizzati dal settore basket di MSP (Movimento Sportivo Popolare). Domenica 26 aprile sarà San Sperate, nel “PalaGherreris” di via Garau, la sede dell’atto finale nelle categorie “Ragazzi” e “Propaganda”.

La manifestazione, organizzata con il supporto della società locale Basket Club San Sperate, vedrà impegnate 7 squadre giovanili che si incroceranno nel corso dell’intera giornata.

Le sfide saranno disputate su 4 semi-tempi da 7 minuti ciascuno, con cronometro fermo solo durante time out e i tiri liberi.

Il programma. In campo a partire dalle 9, con la prima semifinale della categoria “Ragazzi” tra JoannesB Sanluri e Polisportiva Atletica Serramanna. Alle 10, invece, si giocherà la seconda semifinale, tra Sinnai Basket e CLS Training Villaputzu. Alle 11 è prevista la terza semifinale tra le vincenti delle prime due gare. Alle 12, fari puntati sulla finale “Propaganda”: di fronte Basket Club San Sperate e Audax Frutti d'Oro. Nel pomeriggio si riprenderà alle 15.30, quando il G.S. Oratorio Elmas affronterà la vincente delle semifinali; in palio il titolo “Ragazzi”. A chiudere le premiazioni, in programma alle 16.30.

La stagione. Nella categoria “Ragazzi”, la regular season ha visto chiudere al primo posto Elmas, imbattuto con 24 punti conquistati (12 vittorie in altrettante gare). Alle sue spalle Sanluri e Sinnai hanno terminato a quota 18 punti, con un bilancio di 9 vittorie e 3 sconfitte. Elmas, inoltre, ha fatto registrare anche il miglior attacco (con 1030 punti segnati) e la miglior difesa (con 542 punti subiti) del torneo, confermando il ruolo di favorita nella finale Ragazzi.

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