Si chiude il sipario sul campionato di Eccellenza con l’ultima giornata che assegnerà gli ultimi verdetti stagionali. Un turno diviso tra anticipo e gare domenicali, con la lotta salvezza ancora tutta da definire.

Ad aprire il programma sarà, sabato alle 16, la sfida tra Ferrini Cagliari e Lanusei. Per i cagliaritani si tratta di un commiato amaro: la retrocessione in Promozione, dopo dieci anni di permanenza nella categoria, è già matematica. Gli ogliastrini, invece, navigano serenamente a metà classifica e chiuderanno senza particolari pressioni.

Domenica, sempre alle 16, si completerà il quadro con tutte le altre partite in contemporanea. In vetta, i giochi sono già fatti: l’Ossese ha festeggiato una storica promozione in Serie D. Alle sue spalle, l’Ilvamaddalena ha blindato il secondo posto e accederà direttamente alla finale playoff, dove affronterà la vincente della semifinale tra Nuorese e Tempio, rispettivamente terza e quarta forza del campionato.

Se la parte alta della classifica non ha più nulla da dire, è invece la zona retrocessione a concentrare tutta l’attenzione. Restano da stabilire le due squadre che disputeranno il playout e quella che accompagnerà in Promozione la Ferrini e il Sant'Elena Quartu. Quattro le formazioni coinvolte in una volata serrata: Villasimius (36 punti), Calcio Tortolì (35), Santa Teresa Gallura (34) e Buddusò (33).

Il programma propone incroci decisivi: l’Atletico Uri ospita il Santa Teresa, il Tortolì riceve il Tempio, mentre l’Iglesias affronta il Villasimius. Trasferta delicata anche per il Buddusò sul campo del Taloro Gavoi. Partite che si giocheranno tutte sul filo della tensione, con novanta minuti destinati a riscrivere il destino di più di una squadra.

Completano il turno le sfide Calangianus-Ossese, utile solo per le statistiche dopo la promozione dei bianconeri, Ilvamaddalena-Carbonia e Sant’Elena-Nuorese (campo Efisio Cabras a Settimo San Pietro).

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