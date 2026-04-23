Penultimo atto del campionato di Serie D, girone G. Domenica si scende in campo per un turno decisivo, con le squadre sarde a caccia di punti pesanti: il Monastir per restare agganciato ai playoff, Cos e Budoni per evitare i playout, l’Olbia per garantirsi la partecipazione agli spareggi salvezza. Il Latte Dolce, già salvo, può invece sognare un piazzamento playoff, distante appena tre punti dal quinto posto occupato proprio da Monastir e Nocerina.

Sfida importantissima per il Monastir di Marcello Angheleddu, che ospita alle 14 la blasonata Nocerina in uno scontro diretto per gli spareggi promozione. I sardi arrivano da quattro risultati utili consecutivi, con tre pareggi nelle ultime tre gare. Cinque, invece, i pareggi di fila per i nerorossi campani.

Il Latte Dolce riceve alle 15, al campo principale di Sassari, il fanalino di coda Cassino, già retrocesso in Eccellenza. I sassaresi sono in grande forma, con dieci punti raccolti nelle ultime quattro partite.

Allo stadio “Roberto Del Bianco” di Anagni, alle 15, la Costa Orientale Sarda di Francesco Loi affronta il Valmontone. Reduci da due sconfitte e senza vittorie da cinque turni, i gialloblù devono assolutamente fare punti per chiudere il discorso salvezza. I padroni di casa, invece, arrivano da tre successi consecutivi e sono a due punti dalla zona playoff.

Il Budoni, uscito dalla zona playout (+3) grazie alle vittorie contro Cos e Atletico Lodigiani, va a caccia del tris alle 15 sul difficile campo della Flaminia, quarta forza del torneo.

Scontro diretto anche per l’Olbia, che riceve l’Anzio: per i bianchi i tre punti sono obbligatori. La vittoria contro il Trastevere ha portato entusiasmo in vista della volata finale.

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