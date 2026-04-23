Ultimo turno della regular season per l'Esperia Cagliari. Sabato (ore 17) i rossoblù saranno di scena in casa della Stella Ebk Roma, terza forza della Serie B Interregionale.

Il match non ha particolari implicazioni di classifica per la squadra di coach Federico Manca, che grazie al bel successo della scorsa settimana contro la capolista Carver si è assicurata il sesto posto al termine della fase regolare. Un piazzamento che porterà all'accoppiamento playoff con la terza del girone del sud, composto da formazioni pugliesi, calabresi e siciliane. Al momento i cagliaritani pescherebbero la Virtus Ragusa, ma la situazione non è ancora definita: decisivi in tal senso saranno gli scontri diretti dell'ultima giornata.

La Confelici, intanto, guarda in casa propria. Le ultime tre vittorie consecutive contro Sennori, Caiazzo e Carver hanno aumentato il livello di autostima di Giordano e soci, che puntano ad allungare la serie positiva per entrare nei playoff con lo status di mina vagante. Dall'altra parte della barricata ci sarà una formazione giovane e molto strutturata sul piano fisico, che nel match d'andata - giocato lo scorso 11 gennaio al PalaPirastu - si impose col risultato finale di 77-66. A guidarla dalla panchina l'esperto Matteo Boniciolli, ex tecnico di Fortitudo, Virtus Bologna, Roma, Pesaro e tante altre squadre blasonate di Serie A.

Domenica, alle 15, chiude il suo cammino in regular season anche la Klass Sennori, impegnata a Sorso contro la Tiber Roma. Il blitz in casa della San Paolo Ostiense ha permesso ai romangini di salire in quart'ultima posizione, guadagnando (al momento) la miglior griglia possibile in vista dei playout. Il vantaggio, però, andrà difeso negli ultimi 40 minuti.

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