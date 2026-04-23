Ad Arzachena il karate si prepara a vivere una giornata ricca di appuntamenti e impegnativa. Il prossimo 3 maggio, la palestra Corracilvuna ospiterà infatti tre manifestazioni di arti marziali, organizzate dal Karate Arzachena e patrocinate dal Comune di Arzachena.

A partire dalle 9, il programma propone tre appuntamenti di rilievo, che coinvolgeranno atleti di tutte le età e livelli. Spazio innanzitutto al Campionato regionale Parakarate, una competizione inclusiva che assegnerà il titolo regionale e vedrà in gara atleti con disabilità fisiche, intellettive, non vedenti e non udenti. Un momento di sport autentico, dove determinazione e passione superano ogni barriera.

Attesa poi per la fase di qualificazione ai Campionati italiani Cadetti: i migliori classificati staccheranno il pass per le finali nazionali in programma a fine maggio al Centro Olimpico Federale di Ostia. Un obbiettivo importante per i giovani atleti sardi ed un’occasione, facendo risultato, di mettersi in luce. A completare la giornata ci sarà il Trofeo Città di Arzachena, dedicato ai più piccoli, dai 4 ai 13 anni, tra principianti e agonisti. Un’occasione di crescita e confronto per le nuove generazioni del karate isolano.

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