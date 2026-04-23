Si alza domani (ore 18) il sipario sull’ultima giornata del campionato di Promozione, girone B, con l’anticipo tra Castelsardo e Thiesi. Una sfida che mette di fronte due squadre già certe della permanenza in categoria, ma determinate a chiudere la stagione con una prestazione convincente davanti al proprio pubblico. Un antipasto che introduce un turno conclusivo ricco di tensione e significati, soprattutto nella zona bassa della classifica.

Sabato alle 16 si giocheranno in contemporanea tutte le altre gare, con l’attenzione concentrata sull’unico verdetto ancora da emettere: la composizione della griglia playout. Quattro squadre sono coinvolte nella lotta per evitare gli ultimi due posti disponibili per gli spareggi salvezza: Macomerese (40 punti), Bosa (39), Li Punti (37) e Stintino (36). Un margine ristretto che lascia spazio a ogni possibile scenario, rendendo decisivi gli ultimi novanta minuti della stagione.

Il calendario propone incroci tutt’altro che scontati. La Macomerese farà visita al Coghinas, formazione di alta classifica, mentre il Bosa ospiterà l’Ozierese, squadra già certa del terzo posto. Il Li Punti sarà impegnato sul campo del Luogosanto, mentre lo Stintino affronterà in trasferta il Campanedda.

Completano il programma Arzachena–Tuttavista, Bonorva–Alghero, Ghilarza–Atletico Bono e Usinese–San Giorgio Perfugas. Gare che, pur non avendo più valore ai fini della classifica per alcune delle protagoniste, rappresentano comunque un’occasione per chiudere al meglio il campionato.

Diversi i verdetti già acquisiti. L’Alghero ha dominato la stagione conquistando con largo anticipo la promozione in Eccellenza. Il Bonorva ha blindato il secondo posto e disputerà i playoff. In coda, invece, sono già retrocesse Ghilarza, Atletico Bono e Tuttavista.

Resta dunque da scrivere l’ultimo capitolo, quello più delicato e incerto. Novanta minuti separano quattro squadre dalla salvezza diretta o dall’incubo playout. Un finale tutto da vivere, con la Promozione girone B pronta a regalare ancora emozioni.

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