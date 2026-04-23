Sono quattro i calciatori squalificati questa settimana per due giornate dal Giudice sportivo della Figc. Sono Dario Marrone (Budduso), Mattia Nieddu e Marco Nieddu (Tortolì), oltre ad Alessandro Sechi (Ossese).

Una giornata di squalifica, invece, per Luca Umberto La Rosa (Calangianus), Carlo Nurra (Ossese), Davi Dias Braga (Santa Teresa Gallura) e Santiago Matias Muzzo Rangil (Villasimius), tutti espulsi nel corso delle rispettive partite.

A completare il quadro, le squalifiche per recidività in ammonizione: alla decima infrazione Matteo Mameli (Calcio Lanusei 1987), Andre Luiz Ferrareis (Tortolì), Enzo Fabricio Ponzo (Carbonia), Mirko Fidanza (Iglesias), Mahamadou Salif Moussa (Santa Teresa Gallura) e Simone Sau (Taloro Gavoi), mentre alla quinta infrazione sono stati fermati Rosario Gurzeni (Carbonia ), Pedro Joao Mate Alexandre (Ferrini Cagliari), Silvio Puddu (Nuorese) e Matteo Fois (Taloro Gavoi).

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